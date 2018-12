Napoli, ipotesi rinnovo per Milik: Ancelotti punta su di lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Momento particolarmente positivo, questo, per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha ritrovato il sorriso dopo la rete all'Atalanta e, secondo l'edizione odierna de La Repubblica, potrebbe anche rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021. Una semplice possibilità nata anche grazie alla stima da parte di Ancelotti, che lo ha sempre considerato, anche se spesso gli ha preferito Mertens. Il gol di Bergamo è una sorpresa per pochi e per Arek è stata una rete fondamentale per ricominciare a fare sul serio, scacciando via le critiche.