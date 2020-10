Napoli, ispettori federali a Castel Volturno: club fiducioso su rinvio e rispetto protocollo

Altra giornata surreale per il Napoli nella bolla di Castel Volturno che prevede solo albergo e campo d'allenamento, divisi davvero da pochissimi passi. Subito tutti svegli per l'ennesimo giro di tamponi e nel pomeriggio, a tempo record, sono anche arrivati i risultati: tutti negativi, con quello di Lobotka da riprocessare in mattinata, ed un positivo tra i giovani della Primavera (che però non si allenano nello stesso centro sportivo e non fanno parte del gruppo squadra). L'attesa è per domani: è in programma un altro giro di tamponi e, se dovessero essere confermate le negatività, la ASL nel weekend o qualche giorno dopo potrebbe anche decidere di far uscire gli azzurri dalla bolla per tornare a casa. Non una situazione semplice, gestita da Gattuso con doppie sedute quotidiane anche per impiegare l'infinito tempo a disposizione.

Non solo il controllo su eventuali positività. Ieri il Napoli ha accolto - dopo l'allenamento mattutino - gli ispettori federali per una verifica del protocollo e della struttura che ospita gli azzurri. La visita approfondita, a sorpresa ma fino ad un certo punto dopo Juve-Napoli, sarebbe durata circa quattro ore, parlando anche col responsabile medico Canonico che ha confermato che dopo la positività di Zielinski è stato ordinato l'isolamento fiduciario domiciliare, spostando anche l'allenamento seguente in attesa dell'esito dei tamponi e quindi rispettando le normative come gli altri club. Non una visita di routine come le tre precedenti, naturalmente, ma segno dell'inchiesta in corso che viaggia parallelamente al 3-0 a tavolino, che è tutt'altro che scontato e che il Napoli ogni caso è fiducioso eventualmente di poter ribaltare.