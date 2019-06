© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kostas Manolas resta uno degli obiettivi sui quali il Napoli sta lavorando in vista della prossima stagione. Secondo Sky Sport, la trattativa sta andando avanti, ma la Roma continua a chiedere i 36 milioni di euro per la clausola. Il Napoli spera di poter abbassare la cifra inserendo Diawara. Per James Rodriguez, invece, il ds Giuntoli è vicino a trovare l'accordo con il Real Madrid sulla base di 5 milioni per il prestito e 30 milioni circa di diritto di riscatto.