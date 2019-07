© foto di J.M.Colomo

In Spagna il caso James Rodriguez sta monopolizzando l'attenzione dei media iberici. Al momento il calciatore è ancora in vacanza dopo aver giocato la Copa America e il 29 si aggregherà alla squadra per poter proseguire la preparazione. Come riportato da Marca la dirigenza madrilena non ha fretta di risolvere la situazione del colombiano, come già detto un'eventuale cessione di Isco potrebbe far rimanere a Madrid uno dei principali obiettivi del Napoli.