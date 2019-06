© foto di J.M.Colomo

"Per me c'è solo il Napoli". Sarebbe stata questa la confessione di James Rodriguez alle persone a lui più vicine direttamente dalla Copa América in Brasile. Lo sbarco in Italia del talento colombiano è davvero a un passo, è addirittura questione di ore secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport.

Ultima curva - Tra giocatore e club partenopeo c'è da tempo un accordo totale, manca solamente il definitivo sì del Real Madrid. I blancos sperano infatti di riuscire a strappare almeno cinque milioni in più rispetto ai 37 milioni complessivi offerti dal Napoli (proposto un prestito biennale da 10 milioni, con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 27 milioni). Ultime perplessità, ultimi tentennamenti, ultima curva, ma Jorge Mendes continua a lavorare e l'operazione James sembra avere ormai da giorni un finale già scritto.