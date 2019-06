Napoli, James e Lozano insieme a una condizione: serve addio eccellente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli va avanti per James Rodriguez, con Hirving Lozano prima alternativa. La Gazzetta dello Sport in edicola ricorda le parole di Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato l'arrivo di solo un elemento tra il colombiano del Real Madrid e il messicano del PSV Eindhoven. Tuttavia la rosea ipotizza un'altra soluzione per il Napoli formato 2019-20.

In arrivo entrambi a una sola condizione. Se il presidente dovesse cedere uno dei pezzi forti, il classe '95 sarebbe un altro investimento programmato. Occorrono 50 milioni di euro e, cedendo uno tra Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, il patron avrebbe la possibilità di pagarsi sia James Rodriguez sia Lozano.