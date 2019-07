© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli della stagione 2019-2020 potrebbe a breve assicurarsi due colpi per l'attacco: James Rodriguez e Hirving Lozano. In questo caso, fa sapere La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, dovrebbe essere sacrificato qualcuno e gli indizi portano a Lorenzo Insigne.

Il colombiano s'è promesso a Carlo Ancelotti e il tempo gioca a favore degli azzurri, che hanno offerto al Real Madrid circa 40 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis però non si fida e tiene sempre molto calda la pista Lozano: in alternativa, ma anche in aggiunta. Da capire, però, quale sarà il futuro del capitano: negli ultimi giorni il patron azzurro ha ammesso che valuterà eventuali offerte adeguate, se dovessero arrivare in tempi brevi. Altrimenti continuerà la sua esperienza all'ombra del Vesuvio.