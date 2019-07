© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trasferimento di James Rodriguez al Napoli è attualmente in stand-by. Il colombiano preferirebbe rimanere a Madrid, sponda Atletico, per questioni familiari, oltre a stuzzicarlo l'idea di rimanere nella Liga. Però - spiega Il Corriere dello Sport - dopo la cessione di Llorente, il Real Madrid non vorrebbe più cedere altri giocatori ai cugini Colchoneros, soprattutto considerando che James è arrivato cinque anni fa con lo status di galactico e solo il cattivo rapporto con Zidane lo ha tolto dai giochi.