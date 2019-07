© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i principali obiettivi del mercato del Napoli c'è senza dubbio James Rodriguez, l'oggetto del desiderio dell'intera piazza partenopea. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa però è lunga e laboriosa, la situazione molto intricata, che potrebbe esser resa più complicata dall'arrivo di un altro top club sulle tracce del colombiano.

Concorrenza Premier - Già, perché il quotidiano scrive che sta per entrare in ballo un altro protagonista: il Manchester United. In Spagna è circolata la notizia del possibile inserimento del Red Devils nella trattativa nell'ambito dell'affare Paul Pogba. Il sodalizio inglese avrebbe infatti chiesto James più un conguaglio in cambio dell'ex centrocampista della Juventus. L'Atletico Madrid, invece, pare defilarsi col passare del tempo, pertanto adesso il pericolo potrebbe provenire dalla Premier League.