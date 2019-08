Napoli, James può arrivare a fine agosto. Due ostacoli per Lozano

© foto di PhotoViews

Come riportato da Rai Sport, continua la linea calda tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodrigue. La trattativa si potrebbe concludere nell’ultima settimana di agosto, con il colombiano che arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per Hirving Lozano ci sono due problemi: i rapporti non ottimi con il suo agente Mino Raiola e la questione legata ai diritti d’immagine. Capitolo Mauro Icardi: l’argentino ha detto a Giuseppe Marotta che vuole solo l’Inter o la Juventus.