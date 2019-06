© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante la trattativa per Lozano, il Napoli non molla il sogno James Rodriguez. Come si legge sulle colonne de Il Mattino De Laurentiis, forte del sì di James, ha imbastito la trattativa con Florentino Perez, patron del Real Madrid, contemplando due possibili strade. L'ipotesi più accreditata è quella del prestito con obbligo di riscatto, cercando di limare la prima richiesta di oltre 50 milioni. Se c'è l'accordo perché il prestito oneroso sfiori i 10 milioni di euro, il Napoli vorrebbe fissare a 35 l'obbligo di riscatto, mentre il Real pretende, per ora, che superi i 40 milioni. Una distanza non incolmabile, ma c'è anche un'altra soluzione. Per ottenere uno scontro, il Real Madrid potrebbe inserire James in una trattativa più ampia, inserendo un altro giocatore in esubero dal Real e gradito dal Napoli.

Da Theo Hernandez a Ceballos passando per Llorente, il Napoli adesso ha preso tempo per riflettere.