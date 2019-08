© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli non molla la presa per James Rodriguez e, forte dell'accordo già trovato col calciatore, è convinto di riuscire a portare a casa il numero 10 colombiano entro la fine di questa finestra di calciomercato.

Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', presto il club partenopeo formulerà una nuova offerta al Real Madrid per acquistare l'ex Bayern sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto da 35 milioni di euro complessivi. Florentino Perez, in questo momento, ne chiede 42 e vorrebbe cedere il calciatore solo a titolo definitivo.