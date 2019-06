Napoli, James Rodriguez si avvicina: arriva il via libera del Real Madrid

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, James Rodriguez si avvicina con decisione al Napoli di Ancelotti. Il presidente del Real Madrid Perez aveva inizialmente chiesto 55 milioni di euro, che sono scesi a 50 grazie alla volontà del calciatore che vuole fortemente ricongiungersi al suo ex tecnico. De Laurentiis ha deciso di dare il via libera all'operazione proprio perché il colombiano ha dimostrato di volere fortemente gli azzurri e perché vuole provare a far fare il salto di qualità alla propria squadra. Il pagamento dovrebbe avvenire in due fasi: 10 milioni subito e 40 milioni da versare il prossimo anno.