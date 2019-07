Napoli, James sempre più vicino: il Real non lo convoca per la tournée

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta un nuovo indizio circa il possibile trasferimento di James Rodriguez al Napoli. Il sito ufficiale del Real Madrid ha infatti appena diffuso l'elenco dei calciatori convocati per la tournée in Canada senza includere il nome del fantasista colombiano, che ha ricevuto comunque delle ferie extra visti i recenti impegni in Copa América. È chiarissima, in ogni caso, la volontà del Real Madrid di cedere il classe '91, che sembra ormai sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Questi i blancos che voleranno oltreoceano: