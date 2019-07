Napoli-James, serve pazienza. Perez spinge per l'addio a titolo definitivo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vorrebbe portarlo in ritiro in Trentino, ma la trattativa James Rodriguez - fa sapere 'Sportmediaset' - non è destinata a chiudersi nel giro di qualche giorno. Il Real Madrid continua a chiedere 45 milioni di euro e vuole cedere il fantasista colombiano solo a titolo definitivo. Il Napoli, in questo momento, valuta solo formule diverse e il punto di incontro potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto.

Il club partenopeo resta comunque tranquillo, perché sul piatto del Real Madrid non ci sono offerte più importanti e perché il giocatore vuole tornare a lavorare con Ancelotti e ha già dato il suo sì: serve pazienza, ma il Napoli ha in pugno James.