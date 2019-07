Napoli, James: sì ad Ancelotti ma gli infortuni complicano l'operazione

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli, dopo aver praticamente perso Nicolas Pepé, non vuole farsi sfuggire anche James Rodriguez e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club campano punta sulla promessa fatta dal calciatore a Carlo Ancelotti, visto che il club azzurro è la sua primissima scelta.

Incidenti - Gli infortuni a Luka Jovic, non gravissimo, e ad Asencio, rottura del crociato e del menisco, hanno messo in testa a Florentino Perez l'idea di non cedere il colombiano, ma nel mercato può succedere di tutto e non è assolutamente da escludere che alla fine si possa trovare una soluzione per portarlo a Napoli.