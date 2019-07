Napoli, James vuole l'azzurro: braccio di ferro sulla formula col Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli continua ad essere attivissimo sul mercato, lavorando su più fronti in entrata e portando avanti le trattative in uscite senza per ora cedere sulle valutazioni. Con l'uscita di Rog che sembra vicina a sbloccarsi, in direzione Genoa, il club azzurro ieri ha accelerato per Elmas, classe '99 del Fenerbahce e l'accordo è vicino tra la richiesta turca di 20mln di euro e l'offerta di 15mln più bonus. Nei prossimi giorni il doppio movimento dovrebbe andare in porto mentre per James si va avanti ad oltranza col Real Madrid: il viaggio di Giuntoli in Spagna è servito per rinsaldare il patto con l'entourage del giocatore, che vuole il Napoli ed Ancelotti, e quindi il Napoli può proseguire nel braccio di ferro col Real Madrid per ottenere il prestito con diritto di riscatto. I blancos restano fermi sulla cessione definitiva, probabilmente scendendo anche ulteriormente dalla valutazione di 42-43mln di euro pur di monetizzare già in questa sessione.

Il Napoli però ha intenzione di assicurare anche una prima punta a Carlo Ancelotti. Ieri, nel solito incontro con i tifosi, il tecnico è parso chiudere nuovamente a Icardi: "Lozano e Icardi? Uno è un finalizzatore legato ad un ruolo di centravanti, l'altro è più un attaccante moderno che può giocare in tante direzioni. Insigne per Icardi? No, Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua". Ed infatti il Napoli sembra orientato più per una punta tecnica che faccia giocare bene la squadra e che possa alternarsi con Milik. Non a caso il ds Giuntoli, nel suo viaggio in Spagna, ha riallacciato i contatti col Valencia per Rodrigo. La valutazione è alta, ma anche in questo caso la volontà del giocatore può aprire uno spiraglio nella trattativa.