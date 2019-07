© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile svolta nella trattativa per portare James Rodriguez al Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, scende in campo Jorge Mendes dopo l’inserimento dell’Atletico Madrid. Il Real Madrid chiede 42 milioni di euro per liberare il colombiano, mentre il Napoli spinge per il prestito con diritto di riscatto. Il manager potrebbe sbloccare l’affare provando a convincere le merengues ad accettare l’offerta azzurra. L’altro alleato nell’operazione è il tecnico del Real Zinedine Zidane, per cui ormai James è fuori dal progetto tecnico. Carlo Ancelotti continua ad attendere la fumata bianca.