Napoli, Jorginho: "Ancelotti grande colpo. Penso a essere allenato da lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa a Coverciano dal ritiro della Nazionale italiana, il centrocampista del Napoli, Jorginho, ha parlato anche dell'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei partenopei: "E' stata una sorpresa per tutti ed è stato un gran colpo. Dobbiamo dare grandi meriti a mister Sarri per ciò che ha fatto in questi anni e adesso il neo allenatore dovrà continuare la strada cercando di migliorare ancora. Ho sentito solo grandi cose di lui ed è normale che il pensiero di essere allenato da lui ci sia. Se mi ha chiamato? No, ancora non l'ho sentito".