Napoli, Jorginho: "Col Cagliari abbiamo dominato, ma siamo troppo leziosi"

"Ottima prestazione e vittoria netta, ma dobbiamo chiudere prima le partite ed essere più cattivi sportivamente". Il centrocampista del Napoli Jorginho dà una lettura ampia al successo azzurro sul Cagliari: "Abbiamo dominato la gara e non abbiamo mai rischiato nulla, però è anche vero che dobbiamo essere più concreti e qualche volta meno leziosi soprattutto in fase offensiva. Spiace aver preso gol al 90', perché eravamo in totale controllo della gara. Su questo dobbiamo certamente migliorare, ma va anche evidenziato l'approccio deciso al match ed il gioco che abbiamo espresso. Contava vincere e noi l'abbiamo fatto meritando pienamente il successo". Lo riporta il sito ufficiale dei partenopei.