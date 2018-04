Napoli, Jorginho: "Felice di poter giocare certe sfide. Serve entusiasmo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho, centrocampista del Napoli, ha parlato a Premium Sport prima della sfida sul campo della Juventus: "Partita molto importante, bellissima da giocare. Felice di poterlo fare. Giochiamo con entusiasmo, chiunque vorrebbe giocarla e se non hai entusiasmo significa che ti manca qualcosa. La Juve in questi anni non ha vinto per caso, noi possiamo credere allo Scudetto perché il campionato è aperto alla 34^ ed abbiamo fatto qualcosa di importante. Crediamo nel lavoro fatto da tre anni a questa parte".