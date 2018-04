Napoli, Jorginho: "Juve? Inutile pensarci se non vinciamo le nostre gare"

Così ai microfoni di Premium Sport.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorginho ha così parlato alla fine di Milan-Napoli ai microfoni di Premium Sport: “Dispiace per il pareggio, contro una squadra che sta comunque bene. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle. Ora si guarda avanti e pensiamo alle altre gare da giocare. Non saprei perché stiamo faticando a trovare il gol, bisogna analizzare in settimana cosa stiamo sbagliando. Bisogna ritrovare la via del gol che per noi è fondamentale. Juve? Inutile pensarci se non vinciamo le nostre partite”.

Donnarumma -