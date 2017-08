Napoli, Jorginho: "Possiamo migliorare ancora, non siamo al 100%"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il faro del centrocampo del Napoli, Jorginho, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dell'inizio di stagione dei partenopei e degli obiettivi dei partenopei per questa stagione: "Siamo cresciuti tanto grazie al lavoro, abbiamo acquisito ancora più fiducia nei nostri mezzi e in campo si vede. Ma non siamo ancora al 100%, vogliamo migliorare sia in difesa che in attacco, facendo ancora più gol. In Champions abbiamo beccato un buon girone, ci saranno belle partite, ma avremmo potuto affrontare qualsiasi avversario. Ci confronteremo con squadre che giocano a calcio e a noi questo piace. Col Man City saranno due partite a viso aperto, saranno gare molto divertenti. Con l'Atalanta sarà una gara difficile, hanno perso all’esordio e sicuramente faranno una grande partita, come sempre contro di noi, ma ora siamo cresciuti e vogliamo ottenere un risultato diverso dall’anno scorso. I tre punti saranno molto importanti per noi. Reina? Cerchiamo di non ascoltare le voci, il mercato aperto è un casino e ci sono tanti rumors. Non vogliamo sprecare energie, ci concentriamo solo sul nostro lavoro"