Napoli, Jorginho: "Si è conclusa una stagione straordinaria"

Una stagione faticosa, difficile. Ma alla fine ciò che conta è il risultato. E anche quest’anno il Chievo Verona ha portato a casa la salvezza. Uno dei protagonisti della permanenza del Chievo in Serie A è stato ancora una volta Stefano Sorrentino. Una certezza tra i pali. Esperienza...

Repubblica in prima: "Colpo grosso all'Olimpico: Inter in Champions"

Corriere della Sera - Roma: "Lazio choc, una Champions buttata via"

L'Arena in prima: "Festa Chievo, è ancora Serie A"

La Nuova Ferrara: "SPAL, questa è come uno scudetto"

L'Unione Sarda in prima: "Cagliari, è la vittoria del cuore"

Gazzetta: "Manita Milan. In EuroLeague dalla porta principale"

Un post condiviso da Jorginho Frello (@jorginhofrello) in data: Mag 21, 2018 at 5:27 PDT

Il centrocampista del Napoli Jorginho , attraverso il suo profilo Instagram commenta così la stagione appena conclusa, con il Napoli che ha chiuso al secondo posto con 91 punti: "Si conclude una stagione piena di emozioni: bellissima. Vittorie e sconfitte, risate, lacrime e, per me, anche il traguardo delle 150 presenze azzurre. Siamo un gruppo fantastico. E abbiamo scritto un capitolo importante nella storia di questo club. Dobbiamo essere orgogliosi: la squadra, i tifosi e tutto il meraviglioso popolo napoletano. Insieme, abbiamo realizzato qualcosa di straordinario".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy