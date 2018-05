Napoli, Jorginho: "Voglio ringraziare Sarri. Mi ha aiutato tantissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho, centrocampista del Napoli e della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al suo ormai ex allenatore Maurizio Sarri: "Venivo da un anno difficile con Benitez e il mister mi ha aiutato tanto. Devo ringraziarlo e gli faccio il mio in bocca al lupo. Dobbiamo dare grandi meriti a mister Sarri per ciò che ha fatto in questi anni e adesso il neo allenatore dovrà continuare la strada cercando di migliorare ancora".