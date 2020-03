Napoli, Jovic è un vecchio pallino di Giuntoli. De Laurentiis ci pensa, ma senza fretta

vedi letture

Un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli potrebbe tornare di moda per il Napoli del futuro: Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è un obiettivo del club di De Laurentiis. Il 22enne serbo non sta trovando molto spazio nella squadra di Zidane: acquistato in estate a suon di milioni dall'Eintracht Francoforte, è finito subito ai margini (appena 770' giocati in stagione) e in estate gli spagnoli potrebbero valutare la sua cessione. La dirigenza azzurra osserva attentamente la situazione e non sembra aver fretta.