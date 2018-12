L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto di Jean-Clair Todibo, spiegando che la lista di pretendenti per il centrale in scadenza con il Tolosa è ben più che lunga. Il giocatore ha ufficializzato la volontà di non rinnovare in Francia, sul ragazzo ci sono Liverpool, Manchester United, Inter, Napoli e Juventus. A oggi, il vero testa a testa sembra quello tra bianconeri e azzurri.