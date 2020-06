Napoli-Juve ai rigori, Aldo Serena: "I migliori in campo per ora Insigne e Buffon"

In attesa dei calci di rigore che decreteranno la vincitrice della Coppa Italia, arrivano i commenti sulla partita. Tra questi anche l'ex calciatore e ora commentatore Aldo Serena. "Se prima dei rigori mi dicessero i migliori della partita per parte direi senza dubbio Insigne per il Napoli e per la Juve il mostro di 42 anni in porta Buffon".