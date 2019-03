© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, allenatore ed opinionista Sky, ha commentato così il rigore dato alla Juventus ai microfoni dell'emittente satellitare: "E' una entrata col piede a martello, Cristiano Ronaldo salta altrimenti Meret gli spacca la gamba. Fosse stato un giocatore normale, a centrocampo, un'entrata così sarebbe stata punita comunque con il cartellino rosso. Se il portiere non avesse alzato il piede il rigore non ci sarebbe stato. Giusto anche il rigore per il Napoli".