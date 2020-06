#Napoli-Juve, da Allan a Pjanic: quando non cedere non è la scelta corretta

vedi letture

Juventus e Napoli fanno della continuità la loro scelta migliore. Difficilmente i giocatori migliori vengono ceduti, a meno di proposte irrinunciabili. E anche quando arrivano, alle volte, preferiscono non intaccare il telaio per non spostare del tutto gli equilibri. Lo si legge in maniera evidente con i protagonisti del centrocampo, da una parte Allan e dall'altra Miralem Pjanic.

NIENTE PSG - Nel gennaio dello scorso anno, il 2019, per il brasiliano era arrivata un'offerta folle da parte del Paris Saint Germain, intorno ai 70 milioni di euro. Allan spingeva per andarsene, anche in virtù di un contratto molto alto - oltre i 6 milioni a stagione - mentre De Laurentiis sapeva di non dover vendere per una questione economica: il bilancio era a posto, quindi meglio eventualmente aspettare per un altro anno. Tutto giusto dal punto di vista affaristico, un po' meno da quello delle giuste speranze di un calciatore. L'involuzione è stata il passo successivo, tanto che ora non sembra una prima scelta.

SÌ AL BARÇA. FORSE - Anche Miralem Pjanic ha avuto grande mercato nelle scorse sessioni, ma la scelta di affidargli le chiavi del centrocampo aveva fatto optare per un rifiuto categorico a ogni possibilità. Soprattutto quando Real Madrid e PSG, un anno fa, avevano cercato informazioni per arrivare al bosniaco. Secco no che, dopo un anno, può diventare sì. Poiché Sarri preferirebbe un altro giocatore, magari Jorginho, più probabilmente Arthur: se il Barça dovesse scaricare il brasiliano, ecco che lo scambio fra i due club può andare in scena. Da assoluto titolare a pedina di scambio il passo è davvero breve, considerando che anche oggi dovrebbe essere in panchina.