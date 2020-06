#Napoli-Juve, dal colpo di stato al prendere il Palazzo. Le dieci frasi di Sarri in azzurro

La scelta di Maurizio Sarri alla guida del Napoli aveva un non so che di ideologico. Perché sembrava una lotta contro l'estabilishment, contro i più forti, solitamente imbattibili. Alle volte Davide batte Golia, ma non è questo il caso. Stavolta l'eroe si è adagiato e, prendendo in prestito le parole del presidente Aurelio De Laurentis, ha "tradito con la scusa volgare dei soldi", come se poi il portafogli non sia alla base anche delle idee del suo Napoli. Le frasi contro la Juventus però restano, per un vademecum di quello che è stato Sarri prima di abbracciare il bianconero.

1) “Io penso che le responsabilità siano individuali, le pene collettive non mi piacciono. La maggior parte dei sostenitori bianconeri sono brave persone, hanno solo il difetto di tifare Juve, chi sbaglia deve andare in galera” (pre Napoli-Juventus 2-1, 25 settembre 2015).

2) "Penso che con 18 persone si può fare un colpo di stato e prendere il potere, le ritengo più che sufficienti". (pre Napoli-Midtjylland 5-0, 4 novembre 2015).

3) “Come può avere un rigore il Napoli? Bisogna fare le maglie a righe” (post Napoli-Udinese 1-0, 8 novembre 2015)

4) “Non siamo calati, il dato sulla supremazia territoriale contro lo Juventus è stato superiore a quello con il Benevento“. (post Napoli-Juventus 0-1, 1 dicembre 2017)

5) “Io alla Juve? Ci sono gli estremi per una querela“. (pre Napoli-Genoa 2-0, 9 febbraio 2017)

6) “Nel calendario la Juventus ha partite abbastanza abbordabili, anche se per la Juve tutte le partite sono abbordabili, e questo potrebbe metterci un po’ di pressione. Ritengo che la Lega abbia fatto un errore mastodontico perché tra queste otto partite magari ce ne sono quattro obbligate per gli impegni europei, ma nelle altre si poteva un pochino mediare“. (post Atalanta-Napoli 0-1, 21 gennaio 2018)

7) "Il mio primo pensiero alla rete della Juve è meglio che non lo dico. La lotta scudetto riguarda solo la Juventus, per adesso abbiamo avuto la forza di rendergli la vita difficile ma è evidente che loro sono di un altro pianeta". (dopo Napoli-Roma 2-4, 4 marzo 2018)

8) Napoli di nuovo padrone del suo destino? E’ difficile dirlo, fosse per me andremmo fino al palazzo a prendere il potere ma non è così semplice. Stiamo facendo un grande campionato, abbiamo l’onore di lottare con una squadra che di solito travolge tutto. (post Napoli-Genoa 1-0, 18 marzo 2018)

9) “Sento molto la responsabilità di dare soddisfazioni a questo popolo. Il Napoli sarà sempre la mia squadra del cuore. Quando smetterò, a chi mi chiederà chi hai allenato risponderò subito il Napoli, indipendentemente dalle squadre che potrò allenare nel futuro” (post Napoli-Juventus 1-0, 22 aprile 2018)

10) "Mal di pancia dopo Inter-Juve? Sì, è successo come conseguenza di quella partita. Chi ha fatto sport sa cosa vuol dire la frase abbiamo perso lo scudetto in albergo” (7 settembre 2018)

Più una undicesima, forse la più famosa. " Il rammarico più grande però è aver perso uno scudetto in albergo e non in campo. Penso che giocare dopo la Juventus si possa vedere con filosofie diverse: o si deve essere più forti mentalmente o il regolamento magari andrebbe cambiato”. (post Sampdoria-Napoli 0-2, 13 maggio 2018).