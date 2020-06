#Napoli-Juve, i dolori di Milik. Gli stessi di Gonzalo Higuain

Nell'estate del 2016 Gonzalo Higuain fu protagonista assoluto. Perché la Juventus aveva deciso di reinvestire i soldi incassati per Paul Pogba sul centravanti del Napoli, uno dei pochi a potere fare la differenza a livello planetario. I bianconeri avevano appena perso Alvaro Morata, ritornato al Real Madrid grazie alla recompra stipulata due anni prima. Alla fine la Juve decise di offrire i soldi della clausola rescissoria, 90 milioni di euro per scipparlo a Sarri, dopo i 36 gol del campionato precedente.

FINITA UN'EPOCA - Il problema di Gonzalo Higuain però non è tanto il rendimento, comunque discreto nei primi due anni alla Juventus, ma l'impegno economico derivato fra ammortamenti e stipendio. Così nell'estate del 2018, quando in bianconero arriva Cristiano Ronaldo, Higuain finisce al Milan, durando solamente sei mesi ed esplodendo durante un Milan-Juventus, con un rigore sbagliato e una espulsione che inquinano i mesi successivi, fino alla cessione al Chelsea. Ora Higuain è rimasto alla Juventus, con Sarri come tecnico, ma sembra un separato in casa più che una risorsa. La sensazione è che sia finita un'epoca e stasera non sarà in campo perché indisponibile.

I DOLORI DI MILIK - Arrivato proprio per sostituire Higuain, il polacco ha avuto più di qualche problema fisico - con un doppio infortunio al legamento crociato - salvo poi avere una crescita esponenziale nella scorsa stagione, con 17 gol in campionato che hanno aiutato ad arrivare al secondo posto. Nel 4-3-3 di Gattuso non è un titolare, è in scadenza al 2021 e la Juventus ha intenzione di affidargli il dopo Higuain: il problema è la clausola rescissoria da 50 milioni, non pochi per chi non è ancora titolare. Il rischio è per un ulteriore pomo della discordia. Ma almeno finora l'intenzione è quella di non cederlo alla Juventus.