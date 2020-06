#Napoli-Juve, i problemi stanno nei rinnovi. Da Dybala a Mertens

vedi letture

Alla fine dovrebbero rimanere. Ma per motivi diversi gli uomini copertina di questa sfida, cioè Dries Mertens e Paulo Dybala, devono ancora trovare un accordo per il rinnovo contrattuale. Per Mertens il problema è relativo: dopo qualche settimana di tira e molla, con un abboccamento da parte dell'Inter che serviva - probabilmente - anche per mettere fretta al Napoli, sembra che ci sia paradossalmente un principio d'accordo. Un biennale a quattro milioni di euro annuo, più due milioni alla firma. Sarebbe il coronamento della permanenza di Mertens in azzurro, dopo il centoventiduesimo gol siglato nella sfida proprio contro l'Inter. La ciliegina sulla torta di alcune ottime stagioni. Da valutare gli altri, come Callejon.

DYBALA CHIEDE MOLTO - Un anno fa sembrava praticamente fatta per il suo addio, soprattutto con l'accettazione della proposta fatta dal Tottenham. In questa stagione l'argentino ha trascinato i propri compagni, facendo spesso la differenza, ma con un equivoco tattico di fondo. Perché Gonzalo Higuain da centravanti e Cristiano Ronaldo nella sua posizione defilata rischiano di comprimerlo e, per questo, Sarri alle volte lo esclude dai titolari. Però in più di una occasione ha fatto la differenza e ora la vorrebbe anche scritta nero su bianco, con un contratto da rinnovare e che ora vale "solamente" 6 milioni di euro all'anno. La forbice c'è.

CHIAMATI A DETERMINARE - In questo senso la partita di oggi può essere una cartina tornasole evidente. Entrambi devono mettere il punto esclamativo sulla propria annata, chi per rinnovare e legarsi definitivamente al Napoli, chi per legittimare richieste molto alte.