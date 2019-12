© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto scrive Tuttosport, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, avrebbe proposto uno scambio alla Juventus: Elseid Hysaj in bianconero, per ritrovare Maurizio Sarri, e Mattia De Sciglio alla corte di Gennaro Gattuso. Il terzino ha giocato al Milan con Ringhio ma è chiaro che l'ingaggio dello juventino sia questione di riflessione per il club di De Laurentiis.