#Napoli-Juve, il valore delle rose: 526 milioni contro 614, il più valutato è Dybala

La Juventus batte il Napoli 614 contro 526. È il valore delle rose su Transfermarkt, portale specializzato che propone le valutazioni dei calciatori in tempo reale, secondo un algoritmo che prende in considerazione anche l'età dei giocatori stessi. Questo spiega come mai Cristiano Ronaldo sia solamente il terzo più costoso della Juve, dietro Dybala e De Ligt, così come Kalidou Koulibaly - per cui Aurelio De Laurentiis chiede almeno 100 milioni - sia sotto i 60 milioni di euro in virtù dei suoi 28 anni.

VALORE NAPOLI - Il più valutato è Kalidou Koulibaly, inseguito dalle squadre di Premier - e che probabilmente potrebbe andare via durante quest'estate - inseguito da Lorenzo Insigne e, soprattutto, Fabian Ruiz. Lo spagnolo piace a Real Madrid e Barcellona, da capire se ci potranno essere spese pazze per questi due club, oppure se verrà presa una linea più prudente. Poi Manolas, Allan, Zielinski e Milik, tutti con una valutazione da 32 milioni, probabilmente abbassata di molto rispetto all'epoca precedente al Coronavirus. Dopo, curiosità, due riserve come Alex Meret - che oggi giocherà titolare per la squalifica di Ospina - e Hirving Lozano, oramai sul mercato.

VALORE JUVENTUS - Il capofia è Paulo Dybala, con 72 milioni di euro, seguito a breve giro di posta da Matthijs De Ligt, 66 milioni. Cifre al ribasso rispetto anche solo a un anno fa, quando per l'argentino si parlava di 80 milioni e per l'olandese ne sono stati spesi 75. Escludendo Pinsoglio, sono ben quattro i giocatori della rosa juventina che non arrivano ai dieci milioni. Si tratta di Giorgio Chiellini, Sami Khedira, Mattia De Sciglio e Gianluigi Buffon: per il portiere il valore è di 800 mila euro.