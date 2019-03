© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli in dieci uomini dopo 25 minuti. Una ingenuità di Malcuit ha permesso a Cristiano Ronaldo di presentarsi tutto solo dinanzi a Meret, che ha fermato irregolarmente il portoghese al limite dell'area e s'è beccato il cartellino rosso. L'arbitro Rocchi anche dopo il silent-check ha confermato la sanzione. Per far entrare Ospina, Ancelotti ha sacrificato Milik.