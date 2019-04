© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli Orestis Karnezis ha commentato così a Rai Sport il pareggio di questa sera col Genoa e il suo ritorno in campo dopo mesi: "Sono contento di essere tornato a giocare, ringrazio il mister per l'opportunità. Sto lavorando sempre coi miei preparatori e cerco di farmi trovare pronto quando c'è bisogno. Oggi ci abbiamo provato, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere i tre punti".

Sull'Arsenal: "Siamo pronti, abbiamo dimostrato che abbiamo tanta qualità. Giovedì saremo tutti al massimo della condizione".