Napoli, Karnezis: "Felice della fiducia di mister e compagni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere azzurro Orestis Karnezis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine del deludente pareggio interno con il Chievo: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo reato un paio di occasioni, purtroppo non siamo riusciti a segnare. Niente, ora dobbiamo andare avanti. Le partite dopo la sosta sono sempre complicate, il Chievo ha ottimi giocatori, non merita di essere in questa posizione di classifica, noi in alcune occasioni siamo stati un po’ sfortunati, e col passare dei minuti era sempre più difficile buttarla dentro. Sulla parata su Obi? Queste sono partite dove può succedere di tutto, bisogna stare sempre attenti, sul tiro di Obi è andata bene, io devo essere sempre pronto ogni volta che vengo chiamato in causa, purtroppo non è andata bene per la squadra.

Un bilancio fin qui sulla tua esperienza a Napoli? Io penso solo a fare il mio lavoro, ho esperienza e so cosa devo fare, l’importante è che il mister e i compagni abbiano fiducia in me quando sono in porta.

Ora la Stella Rossa... Abbiamo tanta voglia, da oggi dobbiamo pensare alla gara di mercoledì, vogliamo vincere e passare il gruppo".