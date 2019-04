Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Orestis Karnezis, portiere del Napoli che ha giocato titolare contro il Genoa, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Volevamo la vittoria, son contento di essere tornato a giocare, ringrazio il mister per questa opportunità. Io cerco sempre di farmi trovare pronto, con i preparatori mi alleno bene, il mister sa che quando vuole può contare su di me. Sappiamo che è un periodo con tante partite, in questo caso abbiamo creato alcune occasioni ma non siamo riusciti a vincere, ci dispiace. Ora dobbiamo tornare concentrati su noi stessi, da domani guardiamo avanti! L’Arsenal è una grande squadra, gioca in un campionato top come la Premier, però anche noi noi siamo bravi, sarà una gara difficile per entrambi".