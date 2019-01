Napoli, Kiyine possibile operazione Inglese-bis con il Chievo

© foto di Federico Gaetano

Possibile colpo in prospettiva per il Napoli: secondo quanto svelato da Sky Sport, i partenopei starebbero valutando l'ingaggio di Sofian Kiyine del Chievo. Il classe '97 marocchino verrebbe bloccato per poi cederlo in prestito e fargli maturare esperienza: un'operazione in stile Juventus, come quella già verificatasi con Roberto Inglese.