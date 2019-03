Napoli, ko beffardo e immeritato ma Ancelotti è ottimista per giovedì

© foto di www.imagephotoagency.it

"Dispiace molto, ma la prestazione mi conforta perché meritavamo di vincere". Senza giri di parole, Carlo Ancelotti prova a spazzare via nel post-partita la delusione per la sconfitta con la Juventus ed il 2-1 finale che indubbiamente non rispecchia l'andamento di quanto visto in campo. Il Napoli perde l'imbattibilità interna che durava esattamente da un anno (ovvero il ko con la Roma del 3 marzo), vede il distacco salire addirittura a sedici punti, ma paradossalmente dal punto di vista del gioco e della condizione esce con maggiori certezze dei rivali in vista della propria gara europea di giovedì contro il Salisburgo.

"Sono orgoglioso della prova, c'è il rammarico del risultato condizionato dal rosso - le parole di Ancelotti nel post-partita - per un episodio controverso dove l'arbitro è stato frettoloso perché Meret non lo tocca, poi bisogna considerare se Ronaldo ha il controllo della palla, la traiettoria della palla e se la poteva riprendere dopo. Doveva chiarire tutto al video, invece non l'ha utilizzato". Episodio che fa discutere anche perché dalla punizione arriva l'1-0 che avrebbe steso chiunque, non il Napoli che con l'uomo in meno prende un palo con Zielinski (poi su rigore arriverà anche quello di Insigne, il 20esimo di una stagione, primato europeo a testimonianza di una stagione incredibilmente sfortunata). Al secondo tiro nello specchio della Juve - sempre su palla inattiva e dopo una deviazione di Hysaj - arriva anche il 2-0, ma nella ripresa, ristabilita la parità numerica, il Napoli è padrone del campo e nonostante Insigne non abbia completato la (meritata) rimonta, Ancelotti può essere fiducioso per giovedì: "Ha sorpreso anche me questa supremazia, sembravamo noi la capolista, ma anche nella prima parte con l'uomo in meno abbiamo controllato la gara. Questo mi dà conforto e fiducia per le prossime gare".