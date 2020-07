Napoli, ko dopo buona prova ma è allarme per Barcellona: l'attacco non segna più

Un film già visto. Il Napoli esce sconfitto dalla sfida contro l'Inter, giocando una buona gara ma accentuando i difetti sotto porta già evidenti nell'ultimo periodo. La squadra di Gattuso si avvicina dunque con grande difficoltà alla sfida di Barcellona, evidenziando - come sottolineato da Gattuso nel post-partita - una fatica tremenda nel concretizzare l'enorme mole di gioco prodotta ed invitanti occasioni da gol, per poi subire gol al primo affondo.

Gli azzurri partono male, ma vengono subito puniti dall'Inter e dopo - nonostante un primo tempo di qualità tenendo i nerazzurri quasi sempre nella propria trequarti - non trovano il pareggio nonostante almeno tre palle gol, di cui una con Insigne da solo contro Handanovic. Stesso discorso nella ripresa, fino al tiro da fuori di Lautaro che punisce il Napoli anche oltre i propri demeriti. La realtà però parla di una squadra che fa fatica a segnare (col Sassuolo sono serviti i gol di Hysaj e Allan, un terzino difensivo ed un mediano, col Parma solo da calcio di rigore), in questo modo attacca sempre con più uomini e finisce per sbilanciarsi, fino a pagare così difensivamente. Le difficoltà che si porta dietro da tutta la stagione (il Napoli è secondo per tiri fatti, dietro solo all'Atalanta, ma soltanto il sesto attacco) sono state accentuate dall'assenza di Mertens, prima per infortunio e poi per squalifica, e da un Milik ancora una volta il peggiore in campo e con la testa già altrove. L'analisi di Gattuso nel post-partita non può che essere in linea con quella delle ultime gare: "Se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, poi fai fatica. E' stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol". E forse per la prima volta il tecnico, chiaramente deluso dall'atteggiamento di Milik, s'è espresso su un singolo, agli ultimi minuti in maglia azzurra: "Milik non ha fatto una grande partita, sinceramente mi aspettavo di più". Nel giorno della definizione dell'affare Osimhen, un vero e proprio passaggio di testimone con il polacco.