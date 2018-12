© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciro Venerato ha fatto il punto sul mercato azzurro nel corso del TgSport Rai: “Il mercato di gennaio partenopeo ispirato ad una logica cara a De Laurentiis: reperire oggi i campioni di domani. Il genoano Kouamè ha già superato l'esame Ancelotti: il tecnico ha espresso il suo gradimento per l'investimento. Perinetti e Giuntoli, ds dei rispettivi sodalizi, si incroceranno a Milano nei prossimi giorni per imbastire la trattativa. Poi, come sempre, l'ultima parola spetterà a preziosi e De Laurentiis. L'agente dell'ex esterno del Cittadella, Michelangelo Minieri, e' stato già contattato dal club campano: gradimento scontat"o.