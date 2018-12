© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli fa sul serio per Christian Kouamé. Stando a quanto riferito da Rai Sport, la prossima settimana potrebbe esserci un vertice con il Genoa a Milano. La richiesta è di 20 milioni più bonus, ma Aurelio De Laurentiis vuole abbassarla con la trattativa. L'idea sarebbe quella di prenderlo e lasciarlo a Genova fino al termine della stagione. All'ex Cittadella proposto un contratto da 1,2 milioni a stagione, il doppio rispetto a quanto percepito ora in rossoblù. Anche il Milan s'è interessato, ma il Napoli è molto più avanti. Bloccata invece la trattativa per Piatek, visto che Ancelotti vuole valutare bene Milik.