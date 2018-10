Napoli, Koulibaly a riposo contro l'Udinese per la diffida?

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non preoccupano le condizioni di Kalidou Koulibaly, rientrato in anticipo dagli impegni con la Nazionale. Il difensore sta lavorando a parte, ma può recuperare per Udine. Ancelotti, però, potrebbe ugualmente decidere di tenerlo a riposo data la diffida. In caso di giallo, Koulibaly salterebbe la Roma. Pronto Maksimovic per l'eventuale sostituzione.