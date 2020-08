Napoli, Koulibaly al City in stand-by: l'affondo decisivo potrebbe slittare ancora

La trattativa per il passaggio di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Manchester City è in stand-by, visto che il club inglese è alle prese con l'affare Messi, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante continui a esserci un interessamento concreto, l'affondo decisivo potrebbe slittare ancora. Si partirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per questo servirà pazienza e costanti aggiornamenti.