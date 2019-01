Napoli, Koulibaly ancora out: Ancelotti prova a recuperare Albiol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa del campionato decisamente complessa per il Napoli. Dopo la vittoria in Coppa contro il Sassuolo, la squadra di Carlo Ancelotti riceverà la Lazio di Inzaghi, ma dovrà fare a meno di pilastri come Koulibaly, Allan, Insigne ed Hamsik tutti insieme. Un problema non da poco, nonostante la gestione più ampia della rosa di questa stagione e che ha portato nei casi di indisponibilità o rotazioni a schierare giocatori comunque pronti tatticamente ed in condizione. Ieri la Corte d'appello federale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la seconda giornata di squalifica per Koulibaly, con il tecnico del Napoli che a questo punto dovrebbe rischiare Albiol, non al meglio, per evitare una coppia di centrali difensiva del tutto nuova con Maksimovic ed il giovane Luperto.

Ancelotti non potrà contare, come detto, su Koulibaly squalificato, così come Allan ed Insigne, oltre ad Hamsik ancora non al top e spera che l'emergenza sia ridotta a questi quattro titolari. Ieri infatti ha tirato un sospiro di sollievo per Mertens che ha disputato l'intera seduta in gruppo e domani verrà affiancato a Milik in attacco. Più complicata naturalmente la situazione in difesa con Albiol che dovrebbe stringere i denti (altrimenti toccherebbe a Luperto) in coppia con Maksimovic con Hysaj a destra (in ballottaggio con Malcuit) e Ghoulam a sinistra. A centrocampo Callejon, Diawara, Zielinski e Fabian e l'unico dubbio è su chi agirà al centro tra il polacco e l'ex Betis.