© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vittoria splendida, da grande squadra. Il modo migliore per festeggiare le mie 150 presenze azzurre in Serie A". Così su Instagram il difensore azzurro Kalidou Koulibaly che pubblica una foto mentre si abbraccia con Younes dopo la vittoria per 4-1 all'Olimpico contro la Roma.