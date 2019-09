Napoli, Koulibaly: "Bravi a imporre il nostro gioco, do il 200% per i tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, dopo il successo in Champions League contro il Liverpool è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stata una partita molto difficile. Sapevamo che il Liverpool veniva da cinque vittorie consecutivi, volevano prendere punti qui, ma noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco e conquistare la vittoria".

Su Manolas: "Dobbiamo abituarci a giocare insieme. Sono tornato tardi dalle vacanze, ho giocato solo due volte con lui. Abbiamo preso tanti gol e stiamo lavorando su questo. Io ascolto un po' di più lui, che ha bisogno di essere aiutato. Facciamo tutti bene insieme allo staff, ma possiamo ancora migliorare molto".

Hai percepito maggiore calore dal pubblico? "Io provo a dare il 200% per questi tifosi, perché mi danno tanto affetto che voglio ripagare in campo. Faccio tanti interventi, voglio aiutare tutti per portare i colori del Napoli più in alto possibile. Quando c'è l'ovazione sono contento, io voglio fare sempre bene per loro".