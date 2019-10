Napoli, Koulibaly: "Buon pareggio con il Genk ma volevamo i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio di ieri con il Genk, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ai media belgi di Walfoot "Non sono contento dopo questa partita, volevamo portare a casa i tre punti anche se sapevamo che questo match non sarebbe stato scontato. Il pareggio non è una brutta cosa anche se avremo dovuto fare di più. Sono davvero contento per l'affetto che mi hanno dimostrato i tifosi del Genk. Sono ancora molto legato al club ed alla tifoseria: voglio ringraziare tutti per l'accoglienza, mi ha davvero commosso".